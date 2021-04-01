JAKEM'de "Atlı Okçuluk kursu" tamamlandı
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JAKEM'de "Atlı Okçuluk kursu" tamamlandı

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JAKEM'de 'Atlı Okçuluk kursu' tamamlandı

Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 14 kursiyerin katıldığı atlı okçuluk kursu tamamlandı.

Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 14 kursiyerin katıldığı atlı okçuluk kursu tamamlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 14 kursiyer personelin katılımıyla, 3 hafta süreli gerçekleştirilen 1'inci Dönem Atlı Okçuluk Kursu başarıyla tamamlanmıştır" denildi. - NEVŞEHİR

JAKEM'de 'Atlı Okçuluk kursu' tamamlandı
JAKEM'de 'Atlı Okçuluk kursu' tamamlandı
JAKEM'de 'Atlı Okçuluk kursu' tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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