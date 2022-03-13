Jake Sullivan, Çinli yetkililerle Roma'da Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek - Haberler

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Jake Sullivan, Çinli yetkililerle Roma'da Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

AA - Betül Yürük - Güncel
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Jake Sullivan, Çinli yetkililerle Roma'da Rusya-Ukrayna savaşını görüşecek

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 14 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Çinli yetkililerle Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD ve Çin arasında devam eden "rekabeti" görüşecek.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 14 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Çinli yetkililerle Ukrayna- Rusya savaşı ve ABD ve Çin arasında devam eden "rekabeti" görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan ve Ulusal Güvenlik Konseyinden yetkililer, Roma'da Çin Komünist Partisi Politburo Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile bir araya gelecek.

ABD ve Çin arasında iletişim kanallarının açık kalmasına yönelik çabaların ele alınacağı görüşmede, iki taraf ABD ve Çin arasındaki rekabeti yönetme ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkilerini görüşecek.

Sullivan, İtalyan yetkililerle görüşmesinde ise "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşına karşı güçlü uluslararası bir yanıt konusunda koordinasyonu" ele alacak.

AA / Betül Yürük - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Roma, Güncel, Haberler

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