Jak, Uludağ'da Kaybolan 3 Kampcıyı Buldu

BURSA'da yanlarına rehber almadan kamp yapmak amacıyla Uludağ'a çıkan E.Ö., K.E. ve M.Y. havanın yoğun sisli olması nedeniyle ormanlık alanda yönlerini kaybetti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yaklaşık 4.5 saat süren arama ardından kamp yapmak isteyen 3 kişiye ulaştı.



Kış ve Turizm merkezi Uludağ yaz aylarında kampçı ve doğa yürüyüşü yapanların gözde mekanı haline geldi. Dün ormanlık alanda kamp yapmak için Uludağ'a çıkan E.Ö, K.E. ve M.Y. havanın yoğun sisli olması nedeniyle ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yönlerini kaybetti. Yolu bulumayan 3 genç durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Cep telefonundaki konum belirleme sisteminden yerleri tesbit edilen 3 kişi saat 22.30 sıralarında Sarıalan Bölgesi Küçük Bakacak Mevkii'ndeki ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrollerinden geçirilen üç kişi iadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



- Bursa