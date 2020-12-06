JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti

JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti

Telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması havadan görüntülendi

KARS - Sarıkamış'ta JAK timlerinin telesiyejde mahur kalan vatandaşları kurtarma tatbikatı nefesleri kesti. JAK timlerinin nefesleri kesen tatbikatı havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezon öncesi Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma timi 2021 yılı kış sezonu öncesi görev alanlarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

JAK timlerince Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan tatbikatta; senaryo gereği bir vatandaş telesiyejde mahsur kalırken, bir vatandaş da kayboldu. Durum JAK timlerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden timler, bir taraftan telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışması başlatırken, diğer taraftan da arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla kaybolan vatandaşı arama çalışması başlattı. JAK timleri kısa sürede hazırlıklarını yaparak telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtarırken, kaybolan vatandaşta eksi 25 derece soğukta donmak üzereyken, arama kurtarma köpeğince bulunarak kurtarıldı. JAK timlerinin nefesleri kesen tatbikatı havadan görüntülendi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen arama kurtarma tatbikatında JAK timleri Kayak Merkezi'nin kritik noktalarına yerleştirilmiş olan levhalar, drone ve arama kurtarma köpek unsurundan yararlandı. Düzenlenen tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM