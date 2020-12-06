JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti

06.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:06

JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti Telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması havadan görüntülendi Sarıkamış'ta JAK timlerinin telesiyejde mahur kalan vatandaşları kurtarma tatbikatı nefesleri kesti.

JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti

Telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması havadan görüntülendi

KARS - Sarıkamış'ta JAK timlerinin telesiyejde mahur kalan vatandaşları kurtarma tatbikatı nefesleri kesti. JAK timlerinin nefesleri kesen tatbikatı havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezon öncesi Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma timi 2021 yılı kış sezonu öncesi görev alanlarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

JAK timlerince Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan tatbikatta; senaryo gereği bir vatandaş telesiyejde mahsur kalırken, bir vatandaş da kayboldu. Durum JAK timlerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden timler, bir taraftan telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışması başlatırken, diğer taraftan da arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla kaybolan vatandaşı arama çalışması başlattı. JAK timleri kısa sürede hazırlıklarını yaparak telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtarırken, kaybolan vatandaşta eksi 25 derece soğukta donmak üzereyken, arama kurtarma köpeğince bulunarak kurtarıldı. JAK timlerinin nefesleri kesen tatbikatı havadan görüntülendi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen arama kurtarma tatbikatında JAK timleri Kayak Merkezi'nin kritik noktalarına yerleştirilmiş olan levhalar, drone ve arama kurtarma köpek unsurundan yararlandı. Düzenlenen tatbikat başarıyla sonuçlandı.

JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti
JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

İlgili Haberler

MAK timlerinden kanyonda yaralı kurtarma tatbikatı
MAK timlerinden kanyonda yaralı kurtarma tatbikatı
Nefes kesen kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Nefes kesen kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Odun keserken bacağını kesti
Odun keserken bacağını kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Başak Dizer Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: JAK timlerinin kurtarma tatbikatı nefes kesti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 12:07:43. #1.15#
title