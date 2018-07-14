Jak Timleri Kayıp Evrim'in Evinin Çevresinde Arama Yaptı (2)
KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİTokat'ın Turhal ilçesinde, 5 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın...
KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 5 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Küçük Evrim'i arama çalışmaları yarın sabah erken saatlerde devam edecek.