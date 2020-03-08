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Dünya Kadınlar Günü, Kars, Güncel

JAK timleri karanfil dağıtttı - KARS

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

08.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:05
JAK timleri karanfil dağıtttı - KARS

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan JAK timleri Kadınlar Günü'nü unutmadı.

Kayakseverlerin güvenli kayak yapmaları için çaba sarf eden JAK timleri bu defa "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) öğrenim gören Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gönüllüleri Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Faikbey Caddesi'nde kadınlara karanfil dağıttı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi Selma Kurban, yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemini vurgulayarak, "Bugün kadınlar için özel bir gün. Biz de onlara bu günü güzel yaşatmak için gönüllü arkadaşlarımızla bir araya gelerek karanfil dağıttık. Kadın toplumun en önemli yapı taşıdır. Kadınsız bir hayat düşünülemez, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

JAK timleri karanfil dağıtttı - KARS

Kaynak: AA

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JAK timleri karanfil dağıtttı - KARS

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