JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor - Haberler
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JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde 16 günde mahsur kalan ve yaralanan 135 kişi için seferber oldu.

BİNGÖL (AA) - Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde 16 günde mahsur kalan ve yaralanan 135 kişi için seferber oldu.

JAK timleri Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hesarek Kayak Merkezi'ndeki misafirlerin huzur ve güven içinde zaman geçirebilmesi için görev yapıyor.

Ekipler tatil günlerinde çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkezde, 21 Ocak-5 Şubat'ta gerçekleştirdiği çalışma kapsamında 23 yaralının sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı, pistte mahsur kalan 106, yolda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Doğa sporları yapılan ormanlık bölgelerde önleyici kolluk faaliyetleri icra eden JAK timleri, çığ, deprem gibi doğal afetlerde arama, kurtarma çalışmaları da yürütüyor.

JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor

JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor

JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel, Haber

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