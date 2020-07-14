JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı
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JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı.

JAK Timleri Fethiye'de göreve başladı
14.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:38

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı. JAK timi yaşanabilecek kayıp ve düşme gibi olaylara hızla müdahale edecek.

Ölüdeniz Karakol Komutanlığı'nda konuşlanan 12 kişilik JAK timi, dünyaca ünlü tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Kabak koyu ve Babadağ bölgelerinde kayıp ya da düşme olaylarına hızlı şekilde müdahale edecek. Turizm sezonu boyunca Fethiye ve çevre ilçelerde görev yapacak.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi. JAK timinin başarılı operasyonlar yapan uzman askerlerden oluştuğunu dile getiren Şahiner, "Fethiye'nin nüfusu özellikle yaz aylarında mevcut nüfusunun 2-3 katı kadar artıyor. Tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Babadağ, Kabak Koyu gibi ünlü bölgelerde kayıp ya da düşme olayları yaşanabiliyor. JAK timi, yaşanabilecek olumsuzluklarda olaylara daha hızlı müdahale edilecek. JAK timinin burada konuşlanması, hem tatilcilerimize, hem de bize güven verecek" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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