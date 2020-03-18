JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor.
18.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:38
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında Davraz Kayak Bölgesinde çeşitli kazalarda yaralanan 38 vatandaş kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi olaylara anında müdahale ederken yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı. - ISPARTA
Kaynak: İHA