JAK Timi, zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

20.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:43

KOCAELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, her an göreve hazır olmak için durmaksızın çalışıyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tatbikat gerçekleştiren tim, senaryo gereği yamaçtaki mağarada mahsur kalan dağcıyı kurtardı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan JAK Timi, deprem, sel, su baskını, çığ, toprak kayması gibi doğa olaylarında veya dağ, kanyon, mağara gibi yerlerde mahsur kalanların kurtarılmasında önemli görevler üstleniyor. Yeteneklerini geliştirmek ve pratiklerini artırmak amacıyla aralıksız çalışan tim, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği yerden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan mağarada baygınlık geçirerek, mahsur kalan dağcı, drone ile yeri tespit edilerek, operasyonla kurtarıldı.Tatbikat senaryosunda, dağcının yeri tespit edildikten sonra jandarma ekipleri de mağaranın üzerindeki yamaca tırmandı. Buradan ip sarkıtarak, mağaraya inen JAK Timi, bilinci kapalı olan dağcıyı bulunduğu yerden alıp, sedyeyle kurtardı. Yaralı dağcının yerini tatbikat başında bilmeyen ekip, tespitini yaparak, yaklaşık 4 saat süren operasyonla yaralıyı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA

- Kocaeli