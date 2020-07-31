JAK Timi, Horma Kanyonuna düşen cüzdanı 25 metre iple salınarak aldı JAK Timi, Horma Kanyonuna düşen cüzdanı 25 metre iple salınarak aldı -JAK Timi, bu sefer insan yerine kanyondan cüzdanı kurtardı Kastamonu'ya Horma Kanyonunda yürüyüş yapmaya gelen bir kişi, kanyonda yürüdüğü sırada cüzdanını düşürdü.

JAK Timi, Horma Kanyonuna düşen cüzdanı 25 metre iple salınarak aldı

-JAK Timi, bu sefer insan yerine kanyondan cüzdanı kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'ya Horma Kanyonunda yürüyüş yapmaya gelen bir kişi, kanyonda yürüdüğü sırada cüzdanını düşürdü. Yaklaşık 25 metre derinliğindeki kanyona düşen cüzdan, Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından iple salınarak düştüğü yerden alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonuna gezi yapmak için gelen 50 yaşındaki A.U, kanyon içerisinde yürüdüğü sırada cüzdanını yaklaşık 25 metre yükseklikten kanyona düşürdü. Bunun üzerine A.U, içerisinde kimlik kartı, kredi kartları ve önemli evrakları bulunan cüzdanını, gezi platformundan aşağıya düşürdüğünü belirterek, 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak yardım istedi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, gelen ihbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi görevlendirerek olay yerine hareket etti. Horma Kanyonuna ulaşan JAK Timinde görevli dağcılıkta uzman bir personel, yürüyüş platformunda hazırlıklarını tamamlayarak, halatla 25 metre derinlikteki kanyona indi. Kayalıkların üzerine düşen cüzdanı alan JAK Timinde görevli uzman dağcı, tekrar tırmanışa geçerek platforma ulaştı. Jandarma ekipleri, A.U'ya cüzdanını teslim etti.

A.U. ve ailesi, kanyondan cüzdanını alan Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Timine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Jandarma Arama Kurtarma Timi, Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu ve Ilıca Şelalesi bölgelerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: İHA