JAK Timi, Horma Kanyonu'na düşen cüzdanı 25 metre iple salınarak aldı
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JAK Timi, Horma Kanyonu'na düşen cüzdanı 25 metre iple salınarak aldı

Kastamonu'ya Horma Kanyonu'nda yürüyüş yapmaya gelen bir kişi cüzdanını düşürdü.

JAK Timi, Horma Kanyonu'na düşen cüzdanı 25 metre iple salınarak aldı
31.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:55

Kastamonu'ya Horma Kanyonu'nda yürüyüş yapmaya gelen bir kişi cüzdanını düşürdü. Yaklaşık 25 metre derinliğindeki kanyona düşen cüzdan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından iple inilerek düştüğü yerden alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na gezmeye gelen 50 yaşındaki A.U, kanyonda yürüdüğü sırada cüzdanını yaklaşık 25 metre yükseklikten düşürdü. A.U, içerisinde kimlik kartı, kredi kartları ve önemli evrakları bulunan cüzdanını gezi platformundan aşağıya düşürdüğünü belirterek, 156 Jandarma İmdat hattını arayıp yardım istedi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, gelen ihbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'ni sevk etti. Kanyona ulaşan JAK Timi'nde görevli dağcılıkta uzman bir personel, yürüyüş platformunda hazırlıklarını tamamlayarak, halatla 25 metre derinlikteki kanyona indi. Kayalıkların üzerine düşen cüzdanı alan uzman dağcı, tekrar tırmanışa geçerek platforma ulaştı. Jandarma ekipleri, A.U'ya cüzdanını teslim etti.

A.U. ve ailesi, kanyondan cüzdanını alan Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Timi'ne teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Jandarma Arama Kurtarma Timi, Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu ve Ilıca Şelalesi bölgelerinde vatandaşlara hizmet veriyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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