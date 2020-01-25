JAK ekipleri, enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor (2)
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JAK ekipleri, enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor (2)

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

25.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:03
JAK ekipleri, enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor (2)

'ın ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri de diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğini kullanıyor.

Bu teknikle enkazın iç kısımlarına ve depremzedeye ulaşılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: JAK ekipleri, enkazdaki depremzedeye ulaşmaya çalışıyor (2)
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