Jak Ali Harvey'den bronz madalya

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.

Jak Ali Harvey, Türkiye'ye organizasyonda ikinci madalyasını kazandırdı.

Oyunlarda Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı da bugün yapılan müsabakalarda bronz madalya almıştı.