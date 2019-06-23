Jak Ali Harvey'den bronz madalya
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metre yarışında 10,42'lik derecesiyle üçüncü olarak, bronz madalyaya ulaştı.
Jak Ali Harvey, Türkiye'ye organizasyonda ikinci madalyasını kazandırdı.
Oyunlarda Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı da bugün yapılan müsabakalarda bronz madalya almıştı.
Kaynak: Hürriyet
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri