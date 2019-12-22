22.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:44

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 9 hafta sonra sarı-lacivertli ekipte stoper olarak Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı.



Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile evinde derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe'de Jailson 9 hafta sonra stoperde görev aldı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında savunmada görev yapan Brezilyalı orta saha Antalyaspor maçının ardından 5 mücadelede ön libero olarak yer aldı. 3 müsabakada kadroda olmayan 24 yaşındaki futbolcu, ligin 16. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de savunmada görev verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA