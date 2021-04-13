Jahrein ne zaman, hangi partiden milletvekili adayı olacak? Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç) milletvekili adayı mı oluyor?

En popüler Twitch yayıncılarından olan Jahrein (Ahmet Sonuç), canlı yayında bağımsız olarak milletvekili adayı olacağını açıkladı. Peki, Jahrein ne zaman milletvekili adayı olacak, tarih açıkladı mı? Hangi partiden aday olacak? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Twitch canlı yayını sırasında Jahrein (Ahmet Sonuç), seçimlerde milletvekili adayı olacağını söyledi. Bunun üzerine hangi partiden aday olacak, ne zaman aday olacak, Jahrein kaç yaşında? gibi soruların cevapları merak edildi. Detaylar haberimizde.

JAHREİN MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLUYOR? HANGİ PARTİDEN, NE ZAMAN ADAY OLACAK?

Yaptığı canlı yayın sırasında milletvekili adayı olacağını söyleyen Jahrein (Ahmet Sonuç), seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını belirtti. En yakın seçimlerin 2023 yılında olduğunu ve bu yıl için aday olacağını söyledi.

Jahrein'in açıklaması şu şekilde:

"Oy verin vermeyin, ben 2023 seçimlerinde bağımsız adaylığımı koyacağım."

JAHREİN "AHMET SONUÇ" KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein mahlaslı yayıncı popüler video uygulamalarında yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Jahrein, Twitch adlı yayın uygulamasında kısa sürede binlerce aboneye ulaşmıştı.

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor.

JAHREİN AHMET SONUÇ'UN KAÇ ABONESİ VAR?

Şubat 2021 itibariyle Ahmet Sonuç'un, Twitter hesabında 343 binden fazla ve Instagram hesabında 390 binden fazla takipçisi bulunuyor. Başarılı yayıncının Youtube kanalında ise490 bin abonesi bulunuyor.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Ahmet Sonuç'un Twitch kanalında ise 1,5 Milyon takipçisi var.