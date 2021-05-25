Jahrein kimdir? Jahrein Twitter adresinden ifadeye çağrıldığını duyurdu
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Jahrein kimdir? Jahrein Twitter adresinden ifadeye çağrıldığını duyurdu

Jahrein kimdir? Jahrein Twitter adresinden ifadeye çağrıldığını duyurdu
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Yaptığı paylaşımla karakola ifadeye çağrıldığını duyuran Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, "Beni asla korkutamazsınız" diyerek hakkındaki dosyaları hatırlattı. Peki, Jahrein kimdir?

"Jahrein" ismiyle tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç ifadeye çağrıldı. Twitter hesabından açıklama yayınlayan Sonuç, "Beni asla korkutamazsınız. Siz de asla konuşmaktan korkmayın" dedi. İfadeye çağrılma nedenini henüz bilmediğini söyleyen Sonuç, pazar günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Twitch üzerinden yayın yapmıştı.

JAHREİN KİMDİR?

Ahmet Sonuç, 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Babası jinekoloji doktoru, annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitimden çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekerek sonraysa Twitch'te yayınlar yaparak internet kariyerine atıldı. Üniversiteyi son sınıfta bıraktı. Polonya'ya taşındı ve G2A'de çalışmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. 5 Ekim 2019'da Selin Sonuç ile evlendi.

Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı.

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