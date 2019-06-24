Jahovic ve Murat Akşit sağlık kontrolünden geçirildi

Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Adis Jahovic ve Murat Akşit, sağlık kontrolünden geçirildi.

Jahovic ve Murat Akşit sağlık kontrolünden geçirildi

Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Adis Jahovic ve Murat Akşit, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan golcü oyuncu Jahovic ve genç kaleci Murat Akşit, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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