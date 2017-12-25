Jahovic'in Hakem'e Yaptığı Hareket Sosyal Medya'da Olay Yarattı! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/galatasaray-macinda-hakemin-taklidini-yapan-goztepeli-futbolcu-jahovic-twitter-i-yerinden-oynatti-1514196553.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/galatasaray-macinda-hakemin-taklidini-yapan-goztepeli-futbolcu-jahovic-twitter-i-yerinden-oynatti-1514196553.jpg'fit=662%2C372"/>Göztepe'nin sempatik futbolcusu Jahovic, penaltı beklediği pozisyonda hakeme döndükten sonrasında yaptığı hareketle Twitter'ı yerinden oynattı. Köklü bir tarihe ve bir o kadar da vefalı taraftar grubuna haiz olan Göztepe'nin (İstanbul doğumlu olmama rağmen tuttuğum takımdır ek olarak) sempatik futbolcusu Jahovic, dün akşam Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada yine sempatikliğini mevzuşturdu. Takımının kazandığı penaltıyı gole çevirerek ligdeki […] More