Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: "İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız"
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Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: "İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız"

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, bu sezon çok iyi performans sergilemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, bu sezon çok iyi performans sergilemek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Jahovic, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sezonun ilk antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon uyum sürecini geçtikten sonra son maçlarda iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Yeni bir sezonun başlayacağını aktaran Jahovic, "Takım arkadaşlarımla inşallah çok iyi çalışacağız. İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız." dedi.

Jahovic, Göztepe'de ilk forma giydiği dönemde maçlarını Atatürk Stadı ve Doğanlar Stadı'nda oynadıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönem stadın projesini gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha sonra takımdan ayrıldım ama geldikten sonra bu muhteşem stada çıktım. Ancak taraftarımız olmadığı için her şey yüzde yüz değildi. Onlar bizim için çok önemli. Bizim için sahada 12. adam görevini görüyorlar. Onlarla birlikte olmak çok farklı bir duygu. Umarım geri gelirler ve onlarla o güzel günleri tekrar yaşarız."

Göztepe'den ilk ayrıldığı dönemin duygusal bir süreç olduğunu belirten Jahovic, "3 sene sonra geri döndüm. Ben ve ailem Göztepe taraftarını çok özlemiştik. Göztepe taraftarı Türkiye'nin en iyisi. Umarım en kısa zamanda onlarla buluşuruz." diye konuştu.

Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'
Göztepeli futbolcu Adis Jahovic: 'İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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