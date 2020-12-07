Jahovic, gol suskunluğunu bozdu

Süper Lig'de 19 Temmuz'da oynanan MKE Ankaragücü'ne attığı gol sonrası rakip fileyi havalandıramayan Adis Jahovic, 140 gün aranın ardından aynı rakibe karşı oynanan maçta suskunluğunu bozarak, Fraport TAV Antalyaspor'un 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kırmızı beyazlıların Adis Jahovic'in golüyle kazandığı 3 puan, teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeni takımıyla üçüncü maçındaki ilk galibiyeti oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü maçında kazandığı 3 puanın mutluluğunu yaşıyor. Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet hasretine MKE Ankaragücü karşılaşması ile son veren kırmızı beyazlılar, yükselişe geçmek istiyor. Fraport TAV Antalyaspor'un 3 puan kazandığı maçtaki tek golünü Adis Jahovic attı.

140 GÜN SONRA YİNE ANKARAGÜCÜ'NE GOLLigde uzun süredir rakip fileleri havalandıramayan Adis Jahovic, 140 gün süren gol suskunluğunu bozdu. Süper Lig'de geçen sezon 19 Temmuz'da oynanan MKE Ankaragücü deplasmanında 1-0 sona eren maçtaki tek golü atan Adis Jahovic, ayni rakibe karşı Antalya'da oynan karşılaşmada da uzun aradan sonra gol atma başarısı gösterdi.ERSUN YANAL İLE İLK GALİBİYETAdis Jahovic'in golüyle 3 puan özlemine son veren Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal da yeni takımıyla ilk maçını kazandı. Kırmızı beyazlı ekiple üçüncü lig maçına çıkan başarılı teknik adam, takımının kötü gidişine son verdi. Fraport TAV Antalyaspor, 14 Aralık'ta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM