Jahovic, derbide yok
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, Altay derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, Altay derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Göztepe, saat 19.00'da Altay'ı konuk edecek. Maça yaklaşık 2 saat kala sarı-kırmızılı kulüp, Adis Jahovic'in sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Göztepe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sol uyluk arka hamstring kasında yaralanma meydana gelen oyuncumuz Adis Jahovic, maç kadrosunda yer alamayacaktır" denildi. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı - Spor