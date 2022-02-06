Jahovic, derbide yok

Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, Altay derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Göztepe, saat 19.00'da Altay'ı konuk edecek. Maça yaklaşık 2 saat kala sarı-kırmızılı kulüp, Adis Jahovic'in sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Göztepe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sol uyluk arka hamstring kasında yaralanma meydana gelen oyuncumuz Adis Jahovic, maç kadrosunda yer alamayacaktır" denildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor