Jaguar'ın online satılan ilk modeli F-Pace

09.09.2019 15:54

CARMEDYA.COM - Jaguar'ın yeni online satış platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk model Jaguar F-PACE oldu.







Jaguar F-PACE ve tamamen elektrikli performans SUV'u Jaguar I-PACE'in, Türkiye'deki tüm stokları onlinesatis.jaguar-turkiye.com'da görüntülenebiliyor.



Jaguar Online Satış Platformu'nda, modellerin tüm renk, donanım ayrıntıları görüntülenebilirken online rezervasyon yapmak isteyen otomobil tutkunları, kredi seçeneklerine ve online'a özel satış fiyatlarına kadar her türlü detaya kolayca ulaşabiliyor ve ön ödeme yaparak diledikleri aracı rezerve edebiliyor.



