Jaguar'dan 2025 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı
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Jaguar'dan 2025 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı

15.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:04
Jaguar'dan 2025 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı

Jaguar Land Rover, lüks otomobil markası Jaguar'ın 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretir hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Jaguar Land Rover, lüks otomobil markası Jaguar'ın 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretir hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Jaguar Land Rover, şirketin 2039 yılına kadar karbon nötr olmasının hedeflendiği yeni küresel stratejisini açıkladı.

Açıklamada, Jaguar'ın 2025 itibarıyla tamamen lüks elektrikli otomobil markası haline getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Tüm Jaguar Land Rover araçlarının 2030'a kadar tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelinin çıkarılmasının, ilk elektrikli Land Rover modelinin ise 2024'te sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin elektrifikasyon teknolojileri ve ilgili hizmetler için yılda yaklaşık 2,5 milyar sterlin (yaklaşık 3,5 milyar dolar) yatırım yapmasının planlandığı bildirildi.

Lüks otomobil markalarından Bentley Motors da geçen yılın kasım ayında, 2030'a kadar tamamen elektrikli model yelpazesine geçiş yapacağını duyurmuştu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors ise (GM) geçen ay, 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak sadece elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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