Jadon Sancho Fenerbahçe'ye geliyor mu? Jadon Sancho Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Jadon Sancho Fenerbahçe'ye geliyor mu? Jadon Sancho Fenerbahçe'yle anlaştı mı?
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Süper Lig devi Fenerbahçe, sözleşmesi biten Allan Saint- Maximin'in ayrılığı sonrası listesinin ilk sırasına Jadon Sancho'yu yazmıştı. Peki, Jadon Sancho Fenerbahçe'ye geliyor mu? Jadon Sancho Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Jadon Sancho ile anlaştı. Jadon Sancho, 10 milyon euro maaşla Fenerbahçe'ye "Evet" dedi. Bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın. Jadon Sancho Fenerbahçe'ye geliyor mu? Jadon Sancho Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

JADON SANCHO FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?

Fenerbahçe, sözleşmesi biten Allan Saint- Maximin'in ayrılığı sonrası listesinin ilk sırasına Jadon Sancho'yu yazmıştı.

Bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren İngiliz kanat oyuncusu için girişimlere başlayan sarı lacivertliler büyük mesafe kat etti. 25 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

"EVET" DEDİ

Sancho, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giyeceğini iletti. Yıldız ismin, yaklaşık 10 milyon euro maaşa "Evet" dediği öğrenildi. İngiliz ekibinin, 12 milyon euroluk yüksek maaşı sebebiyle oyuncuyu göndermek istemesi ise F. Bahçe'nin elini güçlendiriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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