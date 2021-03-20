Jacob Serdar Tuygun: "Türkiye'de futbolcu taramalarına başladık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jacob Serdar Tuygun: "Türkiye'de futbolcu taramalarına başladık"

20.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:21
Jacob Serdar Tuygun:

Türk Amerikan Sporları Derneği (TASA) Başkanı Jacob Serdar Tuygun, ABD'nin 3. Lig'i sayılan NPSL'de bulunan Dallas City FC' için Türkiye'den özellikle alt yapıdan futbolcu seçmelerine mayıs ayında başlayacaklarını ifade etti.

Türk Amerikan Sporları Derneği (TASA) Başkanı Jacob Serdar Tuygun, ABD'nin 3. Lig'i sayılan NPSL'de bulunan Dallas City FC' için Türkiye'den özellikle alt yapıdan futbolcu seçmelerine mayıs ayında başlayacaklarını ifade etti.

Amerika Ligi NPSL'de mücadele eden takımlarında dünyanın bir çok ülkesinden futbolcu oynattıklarını iade eden Jacob Serdar Tuygun: " Biz istiyoruz ki; futbolcularımızın tamamı Türklerden oluşan bir takım kuralım. Ama Amerika'da yaşayan ve spora gönül veren yetenekli kardeşlerimizin sayısı yetersiz olunca mecburen başka ülke çocuklarına da kapımızı açıyoruz. Bunun için Türkiye'de özellikle düşük maliyetli ve geleceği olan kardeşlerimizi seçerek Amerika'da futbol oynatmayı planlıyoruz. Bunun için de Türkiye'de ekibimizle taramalara başladık. Seçtiğimiz futbolcu kardeşlerimizden bir ekip kurup hem eğitimlerine hem de spor hayatlarına orada devam etmelerini istiyoruz" dedi.

"Final seçmelerini mayıs ayında yapacağız"

Sporcu seçmelerini mayıs ayında yapacaklarını, ancak taramaların devam etiğine dikkat çeken Jacob Serdar Tuygun: " Ekibimiz özellikle Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının alt yapılanı izleyip, yetenekli gençleri listeye dahil ediyorlar. Mayıs ayında bu futbolcu kardeşlerimizi davet edip İstanbul'da yada Antalya'da iki günlük bir turnuva yapmayı planlıyoruz. Nihayetinde bizim götüreceğimiz futbolcu sayısı 20'yi geçmeyecek. O nedenle seçmeleri Türkiye liglerinde forma giymiş eski futbolcu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz izleyerek karar verecekler. Her mevki için seçme yapacağız. Amacımız Amerika'da gelişen futbolda biz de yerimizi almak istiyoruz. Kadromuzu şekillendirdiğimizde iki sen içinde Amerikan MLS Lig'ine çıkarız diye düşünüyorum" dedi.

"İlerleyen dönemlerde diğer branşlar içinde seçme yapacağız"

Mayıs ayında futbolcu taramalarını bitirmeyi hedefleyen Başkan Jacob Serdar Tuygun: "Şimdilik futbolla başladık, Ancak ilerleyen dönemlerde diğer branşlar içinde seçmeler yapacağız. Özellikle basketbol ve voleybol için de seçmeler yapmayı planlıyoruz. Bireysel sporlara girmeyi şu anda düşünmüyoruz. Takım sporlarını tercih ediyoruz. Futbol, basketbol ve Voleybol önceliğimiz. Bu üç sporda da Türk sporcularla yarışmayı hedefliyoruz. Elbette Dallas'ta oturan yetenekli yabancı ülke sporcularından da faydalanacağız. Ancak bu sayısı sınırlı tutmak istiyoruz" diyerek fırsatlar ülkesi Amerika'da spor yapacak gençlere hedef koydu. - İSTANBUL

Jacob Serdar Tuygun: 'Türkiye'de futbolcu taramalarına başladık'
Jacob Serdar Tuygun: 'Türkiye'de futbolcu taramalarına başladık'
Jacob Serdar Tuygun: 'Türkiye'de futbolcu taramalarına başladık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Türkan Şoray Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jacob Serdar Tuygun: "Türkiye'de futbolcu taramalarına başladık" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:24:34. #1.16#
title