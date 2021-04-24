Jacob Serdar Tuygun: "İhtiyaç sahibi 30 öğrenciye burs vereceğiz"

Türk Amerikan Sporları Derneği (TASA) Başkanı Jacob Serdar Tuygun, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 30 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs vereceklerini ifade etti.

Türk Amerikan Sporları Derneği (TASA) Başkanı Jacob Serdar Tuygun, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 30 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs vereceklerini ifade etti.

ABD NPSL'de mücadele eden Dallas City FC Başkanı Jacob Serdar Tuygun, spor kulübü olarak aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri içinde de yer almayı hedeflediklerini belirterek, "Yeni öğretim yılında 30 öğrenciye burs ve eğitim giderlerine destek küçük de olsa bir katkı sağlamak istiyoruz. Yeni öğretim yılında yetkililerle görüşerek gerçek ihtiyaç sahibi öğrencileri bularak onlara karınca kararınca gücümüz nispetinde bu sene 30 öğrenciye bur vermeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki sezon iş adamlarından da destek alarak kulübümüzün öncülüğünde bu sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da yapacak iş adamlarımız gönüllülerimiz var" diye konuştu.

"Geldiğim yeri unutmadım"

Türkiye'den Amerika'ya okumaya gittiğini ve çok zor süreçlerden geçtiğini ifade eden Tuygun, "Çok şükür hem okudum hem de çalıştım. Amerika'da iş yapmaya başladık. Sonrasında ABD'deki Türklerle bir araya gelerek spor kulübü derneği kurarak Türkleri bir çatı altında toplamaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Takımımız ABD Futbol Ligi 3. Ligi NPSL'de mücadele ediyor. Oradaki hedeflerimiz adım adım ilerliyor. İstedik ki; artık derneğimizle ortak karar alarak ihtiyaç sahibi bu sene 30 öğrenciye burs ve eğitim masraflarına yardımcı olalım. Bunu ilk kez yapacağız. Ama bundan sonra bu sayının artarak devamını sağlayacak kalıcı projelere imza atacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı