Jack Reacher filmi oyuncuları kim? Jack Reacher konusu, oyuncuları ve Jack Reacher özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jack Reacher filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jack Reacher konusu, özeti ve Jack Reacher oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jack Reacher filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Jack Reacher filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jack Reacher filmini izleyecek olanların merak ettiği Jack Reacher konusu nedir, Jack Reacher oyuncuları kimler ve Jack Reacher özeti gibi konuları inceliyoruz.

JACK REACHER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Usta bir nişancı tarafından vuruldukları anlaşılan 5 cinayet kurbanını inceleyen polis kısa süre içerisinde katili yakaladığına inanır ve hapse atar. Fakat katil sürekli 'Jack Reacher'ı bulun.' diyerek masum olduğunu iddia eder. Reacher ortaya çıktığında işlerin beklediğinden farklı geliştiğine tanık olacaktır...

JACK REACHER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog

Tür: Suç, Drama

Yapım Yılı: 2012 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2012 Cuma

Senaryo: Christopher McQuarrie, Lee Child.