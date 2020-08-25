Jack Ma'nın finans teknoloji şirketi Ant Group halka açılıyor Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group, halka açılmak için Hong Kong ve Shanghai borsalarına başvurdu.

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group, halka açılmak için Hong Kong ve Shanghai borsalarına başvurdu.

Toplam 150 milyar dolar ile dünyanın en değerli finans teknoloji şirketi olan Ant Financial services Group, 200 ülkede aşkın 3.5 milyon şirketin katılarak satış yaptığı Alibaba Grubu'nun da iştirakleri arasında bulunuyor.

Çin basınında yayımlanan haberler e göre, Ant Group'un halka açılma kararı, şirketin halka açıldığı zaman Çin'in hizmet sektörünü dijitalleştirme hedefine ulaşmasını hızlandırmasını destekleyeceğine ilişkin planların yapıldığı Temmuz ayında alındı. Haberler e göre, Ant Group halka açıldıktan sonra piyasa değerinin 200 milyar dolara yükselmesini bekliyor. Açıklanan bilançosuna göre şirketin toplam gelirleri yılın ilk çeyreğinde 10.49 milyar dolara ve net karı da 3.17 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: DHA