J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa
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J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa

23.01.2021 00:06 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:10
J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen J3 Belek Cup'ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen J3 Belek Cup'ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı. Defne Çırpanlı/Duru Söke ikilisi ise çiftlerde ikincilik elde etti.

Rumen rakibi Maria Sara Popa'ya tekler finalinde 6-3, 6-2 kaybeden Melis Ayda Uyar teklerde ikinci oldu. Çiftler finalinde ise Melis Ayda Uyar ve Çek partneri Sara Bejlek ikilisi Defne Çırpanlı/Duru Söke çiftini 6-1, 2-6, 10-4 yenerek J3 Belek Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

 


J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa
J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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