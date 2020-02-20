Jägermeister: İsviçre mahkemesi logonun Hristiyanları rahatsız etmediğine hükmetti

20.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 06:45

İsviçre'de bir mahkeme, Jägermeister içkisinin logosunun dini açıdan rahatsızlık verici olmadığına karar verdi.

İsviçre Federal Telif Hakları Enstitüsü, Alman içki markasının kozmetik ve eğlence sektörlerinde bu logoyu kullanmasını "Hristiyanları rencide edebilir" gerekçesiyle engellemişti.

İsviçre'deki federal mahkeme ise kurumu haksız bularak şirketin logosunu bu alanlarda kullanmasının önünü açtı.

Mahkeme, logonun "sık" kullanımın "dini yönünü zayıflattığına", bu yüzden Hristiyanların rencide olmayacağına hükmetti.

İçkinin logosu, Ardenler Havrisi olarak bilinen Aziz Hubertus'un 8. yüzyılda boynuzları arasında haç ortaya çıkan bir geyik gördükten sonra Hristiyan olduğuna yönelik inanca bir gönderme yapıyor.

Bu kararın ardından Jägermeister logolarını cep telefonları ve telekomünikasyon sektörlerinde de kullanabilecek.