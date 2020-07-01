J.D. Power oylamasında KIA'nın dört aracı öne çıktı KIA, ABD’li saygın otomotiv araştırma şirketi J.

KIA, ABD'li saygın otomotiv araştırma şirketi J.D. Power tarafından gerçekleştirilen "İlk Kalite Araştırması"nda dört modeliyle ilk 10 sıralık listeye girmeyi başardı.

26 segmentte 189 aracın, 87 bin 282 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde KIA, 4 modeliyle yer aldı. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada KIA en az kalite sorunuyla karşılaşan marka oldu.

Araştırmanın sonucunda ilk 10 sıradaki araçlardan dördü KIA modeli oldu. Küçük sınıftaki Soul, SUV sınıfındaki Sorento, kompakt sınıftaki Cerato ve minivan sınıfındaki Sedona listeye girdi.

Kaynak: Carmedya.com