İzzetiye Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin yenilenen araçları tanıtıldı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Mustafa Helvacıoğlu: "Ulaşım konusunda Trakya'da örnek atılımlar gerçekleştirdik"

Saat 11.00 sıralarında konuyla ilgili Keşan Belediyesi Eski İtfaiye Binası bahçesinde yapılan toplantıya; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Tahir Özçınar, Bülent Günsal, Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, S.S. 99 No'lu İzzetiye Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Feyzullah Karakaş katıldı.

"İzzetiye Mahallemiz için toplu taşımada düzenlemeler yaptık"

Tanıtım toplantısında konuşan Helvacıoğlu, Keşan'ın her gün, yeni bir imkan ve yeni bir hizmetle buluştuğunu belirterek, "Şehrimiz her alanda olduğu gibi toplu taşımada da arzu ettiğimiz noktaya doğru ilerliyor. Kısacası Keşan'ımıza yakışan gelişmeler oluyor. Biliyorsunuz ki; göreve geldiğimiz gibi toplu taşıma konusunda da meclisimiz ile birlikte yeni yönetmeliğimizi hazırlamıştık. Keşan'da toplu taşımayı, vatandaşımızın arzu ettiği konfora kavuşturmak adına, önemli bir çalışmaya imza attık. Şimdi de İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerimizde bu çalışmaları hayata geçirdik. Çünkü bu konu; vatandaşlarımız tarafından öncelikli olarak talep edilen ve arzulanan bir konuydu. Bu hassasiyetlerin ardından biz de kolları sıvadık; bu kapsamda, İzzetiye Mahallemiz için toplu taşımada düzenlemeler yaptık." dedi.

"Kooperatifimiz 16 araç ile hizmet verecek"

İzzetiye Mahallesi'ne servis yapan toplu taşıma araçlarının ve minibüs durak noktalarının sarı renk olarak belirlendiğini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kooperatifimiz 16 araç ile hizmet verecek. Minibüs sefer saatlerinde de şu şekilde bir ayarlama yaptık; buna göre; 07:30/ 08:30 ile 16:45/ 17:45 saatleri arasında her yarım saatte bir, diğer kalan saatlerde ise 60 dakika aralıklarla, yani saatte bir sefer yapılacak. İzzetiye'den Keşan'a gidişte minibüs durak noktaları; İzzetiye Mahallesi, Keşan Devlet Hastanesi, Anafartalar İlkokulu, Cumhuriyet Caddesi. Dünya spot önü ve eski itfaiye otoparkı. Keşan'dan izzetiye'ye dönüşte ise minibüs durak noktaları; eski itfaiye otoparkı, park sokak/hancı market önü, arı maya parkı önü, Keşan Devlet Hastanesi ve İzzetiye Mahallesi olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız toplu taşıma ile ilgili sorun ve sıkıntılarını Alo 153 çözüm masamıza bildirebilirler."

"Toplu taşıma düzenlememizin İzzetiye Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum"

Ulaşım konusunda Trakya'da örnek bir atılım gerçekleştirdiklerini dile getiren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Duraklarımızı yenileyerek modern bir yapıya kavuşturduk. Bununla birlikte durak sayılarımızı da arttırdık. Toplu taşıma ve ulaşım konusunda kısa zamanda önemli bir mesafe kat ettik. Vatandaşlarımızdan da toplu taşımadaki bu gelişmeler konusunda önemli memnuniyet geri dönüşleri almak bizleri mutlu ediyor. Keşan Belediye Meclisimiz ve minibüsçüler kooperatif yönetimimiz başta olmak üzere, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Toplu taşıma düzenlememizin İzzetiye Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

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