İzzet Yıldızhan, organlarını bağışlayacak

Yıldızhan konuyla ilgili olarak, "Organ bağışında Avrupa ülkelerine kıyasla çok ama çok gerideyiz. Buradan organlarımı bağışlayacağımı ifade ediyor ve herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır" diyerek alkışlanacak bir harekete imza attı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet