İzzet Yıldızhan, organlarını bağışlayacak
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği'nin 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası etkinliklerine sanatçı İzzet Yıldızhan'dan da destek geldi. Derneğin yayınladığı video ile İzzet Yıldızhan'ın organlarını bağışladığı öğrenildi
Yıldızhan konuyla ilgili olarak, "Organ bağışında Avrupa ülkelerine kıyasla çok ama çok gerideyiz. Buradan organlarımı bağışlayacağımı ifade ediyor ve herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır" diyerek alkışlanacak bir harekete imza attı.
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