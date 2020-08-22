İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa'dan duygusal paylaşım Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kayseri'de bir otelde sahne aldı. Hayranlarıyla hasret gideren Yıldızhan, sahne sonrası havalimanı'nda uçak saatinin gelmesini beklerken uyuya kaldı. Babasının o halini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Yıldızhan, kurduğu cümlelerle duygulandırdı

Babası İzzet Yıldızhan'ın uyuduğu esnada fotoğrafını çeken Mustafa Yıldızhan, babasının bugünlere kolay gelmediğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

'BABAMIN ÖDEDİĞİ BEDELLER SAYESİNDE BUGÜNLERİ GÖRDÜK'

"Babam bugünlere hiç kolay gelmedi. Konser sonrasında oteline dönüp işinin başında olabilmek 5 saat yol yapan benim kahraman babam. Havaalanı'nda koltukta böyle uyuya kaldı. Söyleyecek laf yok. Babamın ödediği bedeller sayesinde çok şükür bugünleri gördük. Babamın fedakarlığı sayesinde var olduk."

Kaynak: Snob Magazin