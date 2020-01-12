İzzet Yıldızhan'ın annesi hayatını kaybetti
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İzzet Yıldızhan'ın annesi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:41
İzzet Yıldızhan'ın annesi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı 'ın annesi Zelal Yıldızhan, hayatını kaybetti. Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir Egepol Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatıyordu. Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Suriye Zelal Yıldızhan, sık sık ziyaret ediyordu. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacağı öğrenildi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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