İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor
İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir arası mekik dokuyan İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıldızhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yakın arkadaşı Murtaza Altınkaya ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldızhan, gazetecilerin soruları üzerine, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin.
'Beni mahvediyor...'
Bir yandan da sınır da yaşanan dram beni mahvediyor. Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor. Sonuçta bende bir babayım. Kimse evlatlarının o halde olmasını istemez." dedi.