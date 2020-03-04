İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor
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İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor

İşlerinden dolayı İstanbul-İzmir arası mekik dokuyan İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıldızhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43
İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor

arkadaşı Murtaza ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldızhan, gazetecilerin soruları üzerine, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin.

'Beni mahvediyor...'

Bir yandan da sınır da yaşanan dram beni mahvediyor. Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor. Sonuçta bende bir babayım. Kimse evlatlarının o halde olmasını istemez." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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