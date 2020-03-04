İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43

Yakın arkadaşı Murtaza Altınkaya ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldızhan, gazetecilerin soruları üzerine, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin.

'Beni mahvediyor...'

Bir yandan da sınır da yaşanan dram beni mahvediyor. Oradaki çocukları görünce içim parçalanıyor. Sonuçta bende bir babayım. Kimse evlatlarının o halde olmasını istemez." dedi.



