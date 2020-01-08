İzzet Yıldızhan hastaneye kamp kurdu

08.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:32

İzmir Egepol Hastanesi'nde tedavi gören annesinin başından bir an olsun ayrılmayıp, iyileşmesini bekleyen Yıldızhan'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle konser programını da iptal ettiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldızhan, annesinin yaşam mücedelesinin devam ettiğini ve dua istediğini belirtti.

Yıldızhan'ı sanat camiasından pek çok ismin arayarak moral verdiği de öğrenildi.