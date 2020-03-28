İzzet Yıldızhan: Hastalığın yayılmaması için var gücümüzle çalışacağız Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle sanatçı İzzet Yıldızhan da İzmir'deki DoubleTree by Hilton Otel'ini dezenfekte ettirdi.

Otel'in girişine el dezenfekte ünitesi yerleştiren Yıldızhan, tüm çalışmaları yakından takip ediyor. Ünlü sanatçı, "10 günde bir 'Antimic Nano Teklolojik' koruma kalkanı uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bu hastalığın yayılmaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız tedbirleri en üst seviyeye çıkardık." dedi.



Kaynak: Snob Magazin