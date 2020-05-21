İzzet Yıldızhan'dan büyük vefa örneği!
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İzzet Yıldızhan'dan büyük vefa örneği!

Emrah, Kovid 19 nedeniyle 'Salgın' adlı şarkı yaptı. İzzet Yıldızhan'da yakın dostuna destek vermek için klip videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Yıldızhan, "Emrah'ın benim İzzet Yıldızhan oluşum da büyük emeği var" diyerek vefa örneğini gösterdi.

İzzet Yıldızhan'dan büyük vefa örneği!
21.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:16

Emrah, Çin'in Wuhan kentinde başlayıp, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'Salgın' isimli şarkı yaptı. Emrah, ilk desteği yakın dostu İzzet Yıldızhan'dan gördü. Yıldızhan, Emrah'ın klip videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Emrah, ünlü türkücünün paylaşımın altına "İzzet'ciğim seninle yıllara dayanan dostluğumuz ve arkadaşlığımız var. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim" şeklinde yorum yaptı. Emrah'ın yorumuna İzzet Yıldızhan'da, "Evet canım arkadaşım yıllara dayalı sözün çok doğru. Benim İzzet Yıldızhan oluşumda çok büyük emeğin var" diye cevap verdi. İki ünlü isimin arasında geçen bu diyalog dikkatlerden kaçmadı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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