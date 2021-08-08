İzzet Yıldızhan: Canım yanıyor
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İzzet Yıldızhan: Canım yanıyor

İzzet Yıldızhan: Canım yanıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, işleri için İstanbul'a gitti. Ünlü sanatçı, son günlerde Türkiye'de çıkan yangınlar nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söyleyen sanatçı, "Canım yanıyor" dedi.

Üç yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, işleri için İstanbul'a gitti. Ünlü sanatçı, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Son günlerde Türkiye'de çıkan yangınlar nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söyleyen sanatçı, "Canım yanıyor. Çok üzüldüm. Biran önce tamamen sönmesini ümit ediyorum. Allah ülkemizi her zaman korusun" dedi.

İzzet Yıldızhan: Canım yanıyor

Kaynak: Snob Magazin

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