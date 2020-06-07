İzzet Yıldızhan; ABD'de polisinden ben de şiddet gördüm
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İzzet Yıldızhan; ABD'de polisinden ben de şiddet gördüm

Ünlü Türkücü Yıldızhan, kendi vatandaşlarını vahşice öldüren Amerikan polislerine tepki gösterirken "Ben de bir Amerika konserim sırasında bu ülkede polis şiddetine maruz kaldım" dedi.

İzzet Yıldızhan; ABD'de polisinden ben de şiddet gördüm
07.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:23

Ünlü Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Saçlarını kestirdikten sonra bambaşka bir imaja bürünen Yıldızhan, son haliyle ise rap yıldızlarını Gazetecilerin ayaküstü sorularına cevap veren Yıldızhan, dünyayı kasıp kavuran Amerika'daki protestolara değindi. Yıldızhan, yıllar önce konser için gittiği Amerika'da polis şiddetine maruz kaldığını itiraf etti.



Kaynak: Snob Magazin

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