İzzet Yıldızhan'ın gençlik fotoğrafına Seda Sayan'dan olay yorum!
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İzzet Yıldızhan'ın gençlik fotoğrafına Seda Sayan'dan olay yorum!

İzzet Yıldızhan'ın gençlik fotoğrafına Seda Sayan'dan olay yorum!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan da dahil oldu. Yıldızhan'ın gençlik fotoğrafına Seda Sayan'dan çarpıcı bir yorum geldi

Yıldızhan, 20'li yaşlarına ait fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Bu paylaşıma Seda Sayan'dan çarpıcı bir yorum geldi. Sayan, "İzzet şimdi daha yakışıklısın valla" yorumunu yaptı. Sayan'a yanıt veren Yıldızhan, "Doğru Seda. Bende kendimi şimdi daha çok beğeniyorum" dedi.

Ünlü isimler 20'li yaşlar fotoğraf paylaşma akımına katıldı. "#20liyaslarchallenge" etiketiyle Twitter'da ve Instagram'da birçok paylaşım yapıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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