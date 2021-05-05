İzzet Yıldızhan'ın gençlik fotoğrafına Seda Sayan'dan olay yorum!

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan da dahil oldu. Yıldızhan'ın gençlik fotoğrafına Seda Sayan'dan çarpıcı bir yorum geldi