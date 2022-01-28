İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ
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Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, sömestr tatilinde dokuz çocuğuyla Abant'a gitti. Usta sanatçı, tüm çocuklarını yanına alarak, tatil keyfi yaptı
Gelen sahne tekliflerini çocuklarıyla zaman geçirmek istediği için geri çeviren Yıldızhan, evlatlarına kar yağarken sucuk pişirdi.
Mangalda sucuk pişiren sanatçı, "Baba kuzularına sucuk yapıyor" diyerek, elleriyle yedirdi. Yıldızhan, çocuklarıyla daha sonra karda kayak keyfi de yaptı.