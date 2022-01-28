İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ - Haberler Magazin
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İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ

Snob Magazin - Magazin
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İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, sömestr tatilinde dokuz çocuğuyla Abant'a gitti. Usta sanatçı, tüm çocuklarını yanına alarak, tatil keyfi yaptı

Gelen sahne tekliflerini çocuklarıyla zaman geçirmek istediği için geri çeviren Yıldızhan, evlatlarına kar yağarken sucuk pişirdi.

Mangalda sucuk pişiren sanatçı, "Baba kuzularına sucuk yapıyor" diyerek, elleriyle yedirdi. Yıldızhan, çocuklarıyla daha sonra karda kayak keyfi de yaptı.

İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ

İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ

İZZET YILDIZHAN'DAN ÇOCUKLARINA SÖMESTR HEDİYESİ

Snob Magazin - Magazin

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