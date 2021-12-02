İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter biyografisi!

İzzet Ulvi Yönter kimdir?sorusunun yanıtı siyaset gündeminin merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. 25. 26. ve 27. dönem İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı olan İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli? İzzet Ulvi Yönter mesleği nedir? İzzet Ulvi Yönter hayatı ve biyografisi nedir?

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

Türk siyasetçi İzzet Ulvi Yönter, 11 Mayıs 1976'da Emirdağ, Afyonkarahisar'da doğdu. Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

MESLEKİ KARİYERİ

Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

ÖZEL HAYATI

Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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