İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

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İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

11 Mayıs 1976'da Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan İzzet Ulvi Yönter, 27. dönem TBMM milletvekilidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.

İZZET ULVİ YÖNTER MESLEĞİ NEDİR?

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.

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