İzzet Baysal kimdir? İzzet Baysal eğitim tesisleri, İzzet Baysal sağlık tesisleri, İzzet Baysal sosyal tesisleri
Mimar ve iş insanı olan İzzet Baysal kimdir? İzzet Baysal eğitim tesisleri, İzzet Baysal sağlık tesisleri, İzzet Baysal sosyal tesisleri
Sağlık, sosyal, eğitim anlamında yaptığı yatırımlar ile bilinen İzzet Baysal kimdir? İzzet Baysal eğitim tesisleri,İzzet Baysal sağlık tesisleri, İzzet Baysal sosyal tesisleri
İZZET BAYSAL KİMDİR?
1907 yılında Bolu'nun Karaçayır Mahallesinde ikisi erkek, ikisi kız dört çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Rüştiye Mektebi mezunu Memur Ahmet Canip Efendi, annesi de Bolu'nun Alpagut Bey Köyü'nden Hafız Behiye Hanım'dı. İzzet Baysal ilk ve orta öğrenimini Bolu'da yüksek öğrenimini İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mekteb-i'ye (bugünkü ismi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)'nde gördü. 1926 yılında kaydolduğu okulu dar gelirli bir aileden yetişmesine ve 1927 yılında babasını kaybetmesine rağmen çeşitli işlerde çalışarak devam ettirdi ve 1931 yılında 411 nolu diplomayı alarak mimar olarak mezun oldu. Memuriyet hayatına Bolu Nafia (Bayındırlık) Müdürlüğünde Mimar olarak başladı. 1932 yılında birkaç arkadaşı ile birlikte Gerede İlçesi'nin imar planını yaptı. Daha sonra Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarlığı'nda Mimar olarak çalışmaya başladı. Görevi icabı Eskişehir hava Meydanı inşaatının koordinatörlüğünü yaptı. 1934 yılında bu görevinden istifa eder ve Eskişehir Belediyesi'nde Fen İşleri şefi olarak göreve başlar. Aynı yıl Eskişehir Lisesi'nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Çanakkale'li Refika Pınar ile evlenir. 1936 yılında Ankara'da serbest olarak çalışmaya başladığını görürüz.
İZZET BAYSAL EĞİTİM TESİSLERİ
Sarıyer İzzet Baysal Kreşi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Nafize Baysal Kreşi
İzzet Baysal Anaokulu
Alpağutbey Behiye Baysal ilköğretim Okulu
Mehmet Baysal ilköğretim Okulu
Canip Baysal İlköğretim Okulu
Atatürk İlköğretim Okulu
50.Yıl İlköğretim Okulu
Behiye Baysal İlköğretim Okulu
İzzet Baysal Çıraklık Eğitim Merkezi
İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
İzzet Baysal Anadolu Lisesi
Mimar İzzet Baysal Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi
İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yurdu ve Defile Salonu
Dr. Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi
Canip Baysal Lisesi
Ticaret Meslek Ve Anadolu Lisesi Bilgisayar Laboratuvarı
Çaydurt İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı
Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı
Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı
Emine ve Mehmet Baysal Uygulama Okulu
Ümit Çetak Çok Programlı Lisesi
İZZET BAYSAL SAĞLIK TESİSLERİ
36 adet İzzet Baysal Sağlık Ocağı
Refika Baysal Ana Sağlık Merkezi
Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi
İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Sarıyer İzzet Baysal Sağlık Merkezi
İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
İZZET BAYSAL SOSYAL TESİSLERİ
İzzet Baysal Bulvarı
Baysal Cami
Bolu İzzet Baysal Çocuk Yetiştirme Yurdu
Bolu İzzet Baysal Huzurevi
İstanbul İzzet Baysal Huzurevi