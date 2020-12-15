İzzet Baysal kimdir? İzzet Baysal eğitim tesisleri, İzzet Baysal sağlık tesisleri, İzzet Baysal sosyal tesisleri

Sağlık, sosyal, eğitim anlamında yaptığı yatırımlar ile bilinen İzzet Baysal kimdir? İzzet Baysal eğitim tesisleri,İzzet Baysal sağlık tesisleri, İzzet Baysal sosyal tesisleri

İZZET BAYSAL KİMDİR?

1907 yılında Bolu'nun Karaçayır Mahallesinde ikisi erkek, ikisi kız dört çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Rüştiye Mektebi mezunu Memur Ahmet Canip Efendi, annesi de Bolu'nun Alpagut Bey Köyü'nden Hafız Behiye Hanım'dı. İzzet Baysal ilk ve orta öğrenimini Bolu'da yüksek öğrenimini İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mekteb-i'ye (bugünkü ismi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)'nde gördü. 1926 yılında kaydolduğu okulu dar gelirli bir aileden yetişmesine ve 1927 yılında babasını kaybetmesine rağmen çeşitli işlerde çalışarak devam ettirdi ve 1931 yılında 411 nolu diplomayı alarak mimar olarak mezun oldu. Memuriyet hayatına Bolu Nafia (Bayındırlık) Müdürlüğünde Mimar olarak başladı. 1932 yılında birkaç arkadaşı ile birlikte Gerede İlçesi'nin imar planını yaptı. Daha sonra Ankara'da Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarlığı'nda Mimar olarak çalışmaya başladı. Görevi icabı Eskişehir hava Meydanı inşaatının koordinatörlüğünü yaptı. 1934 yılında bu görevinden istifa eder ve Eskişehir Belediyesi'nde Fen İşleri şefi olarak göreve başlar. Aynı yıl Eskişehir Lisesi'nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Çanakkale'li Refika Pınar ile evlenir. 1936 yılında Ankara'da serbest olarak çalışmaya başladığını görürüz.

İZZET BAYSAL EĞİTİM TESİSLERİ

Sarıyer İzzet Baysal Kreşi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Nafize Baysal Kreşi

İzzet Baysal Anaokulu

Alpağutbey Behiye Baysal ilköğretim Okulu

Mehmet Baysal ilköğretim Okulu

Canip Baysal İlköğretim Okulu

Atatürk İlköğretim Okulu

50.Yıl İlköğretim Okulu

Behiye Baysal İlköğretim Okulu

İzzet Baysal Çıraklık Eğitim Merkezi

İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

İzzet Baysal Anadolu Lisesi

Mimar İzzet Baysal Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi

İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yurdu ve Defile Salonu

Dr. Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi

Canip Baysal Lisesi

Ticaret Meslek Ve Anadolu Lisesi Bilgisayar Laboratuvarı

Çaydurt İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı

Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı

Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuvarı

Emine ve Mehmet Baysal Uygulama Okulu

Ümit Çetak Çok Programlı Lisesi

İZZET BAYSAL SAĞLIK TESİSLERİ

36 adet İzzet Baysal Sağlık Ocağı

Refika Baysal Ana Sağlık Merkezi

Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi

İzzet Baysal Devlet Hastanesi

Sarıyer İzzet Baysal Sağlık Merkezi

İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

İZZET BAYSAL SOSYAL TESİSLERİ

İzzet Baysal Bulvarı

Baysal Cami

Bolu İzzet Baysal Çocuk Yetiştirme Yurdu

Bolu İzzet Baysal Huzurevi

İstanbul İzzet Baysal Huzurevi