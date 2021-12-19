İZZET ALTINMEŞE'NİN OĞLU ALİ MURAT, ÖLDÜ - Haberler
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İZZET ALTINMEŞE'NİN OĞLU ALİ MURAT, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, bir program için Mersin'de bulunan oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düştü. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZZET ALTINMEŞE'NİN OĞLU ALİ MURAT, ÖLDÜ

İZZET ALTINMEŞE'NİN OĞLU ALİ MURAT, ÖLDÜ

İZZET ALTINMEŞE'NİN OĞLU ALİ MURAT, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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