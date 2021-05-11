İzzeddin el-Kassam Tugayları Mescid-i Aksa'dakilere uygulanan ablukanın kaldırılması için İsrail'e 2 saat süre tanıdı
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İzzeddin el-Kassam Tugayları Mescid-i Aksa'dakilere uygulanan ablukanın kaldırılması için İsrail'e 2 saat süre tanıdı

İzzeddin el-Kassam Tugayları Mescid-i Aksa'dakilere uygulanan ablukanın kaldırılması için İsrail'e 2 saat süre tanıdı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e Mescid-i Aksa'da bulunanlara uyguladığı ablukayı kaldırması için iki saat süre verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e Mescid-i Aksa'da bulunanlara uyguladığı ablukayı kaldırması için iki saat süre verdi.

İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Aksa'daki murabıtlara uyguladığı ablukayı çözmemesi durumunda iki saat içinde bizim cevabımızı beklesin." ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde, Kassam'ın cevabının niteliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Akşam saatlerinde İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki murabıtlara ve itikafta bulunanlara yönelik yeniden saldırıya geçmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
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