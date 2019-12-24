İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı

24.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:02

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Üçüncü Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantının ana başlıkları, "TFF Adnan Süvari Sezonu" ve "İzmir'de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" oldu.

Toplantıda İZVAK Başkanı Ali Erten'in 2019 Yılı Faaliyet Raporu sunumunun ardından, futbolda Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak anılması ve İZVAK tarafından hazırlanan, İzmir'in 10 yıllık Spor Master Planı'nın en önemli başlıklarından biri olan, "İzmir'de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" konusu masaya yatırıldı.

Kaynak: DHA